Крыжовниковая огневка – опасное насекомое, которое уничтожает урожай ягод

10:29 2023-05-10

Огневка выглядит как маленькая бабочка коричневого или серого цвета, зимует в верхнем слое земли, а весной с аппетитом поедает семена, цветки, ягоды.

Одна особь способна съесть 5-7 плодов, а одна бабочка откладывает около 200 яиц. Бороться с крыжовниковой огневкой желательно комплексно.

Насекомое не переносит запаха лаванды, мяты, томатов, поэтому вблизи кустарника не помешает высаживать именно эти растения.

Отпугнуть огневку можно настоем золы и хвои. Для этого треть ведра заполняется хвойными иголками и золой в равном количестве, заливается кипятком, настаивается сутки.

Готовый настой процеживается и используется для опрыскивания посадок каждую неделю.

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