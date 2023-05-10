Крыжовниковая огневка – опасное насекомое, которое уничтожает урожай ягод

Одна особь способна съесть 5-7 плодов, а одна бабочка откладывает около 200 яиц. Бороться с крыжовниковой огневкой желательно комплексно.

Насекомое не переносит запаха лаванды, мяты, томатов, поэтому вблизи кустарника не помешает высаживать именно эти растения.

Отпугнуть огневку можно настоем золы и хвои. Для этого треть ведра заполняется хвойными иголками и золой в равном количестве, заливается кипятком, настаивается сутки.

Готовый настой процеживается и используется для опрыскивания посадок каждую неделю.