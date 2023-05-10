Побеговая тля – миниатюрное вредоносное насекомое, поражающее не только крыжовник, а и смородину

На пораженных кустиках останавливается рост побегов, листва закручивается вниз, на верхушках образовываются комки из листьев.
Бороться с побеговой тлей можно механическим путем – обрезать и сжигать пораженные ветви, а также химическими способами – опрыскивать инсектицидами, фосфорорганическими соединениями.
Если тли немного, можно воспользоваться народным методом – опрыскивать настоем ботвы картофеля или чеснока.
Чтобы приготовить настой из ботвы, берутся зеленые или сухие стебли картофеля – 1 кг, заливаются 5 л кипятка, настаиваются 5-6 часов.
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Желтый крыжовниковый пилильщик зимует в грунте у основания куста, весной наносит непоправимый ущерб, съедая все листья.
При этом ягоды мельчают, опадают, сами растения болеют и погибают.
Бороться с пилильщиком на крыжовнике довольно сложно, лучше воспользоваться несколькими способами – внести под куст смесь красного и черного перца, золу, через пару недель пролить землю и опрыскать растение отваром стручкового перца.
Если же гусеницы все равно будут появляться, стоит воспользоваться инсектицидом до появления ягод.
Крыжовник будет меньше болеть и поражаться вредителями, если его обильно удобрять органикой и минеральным комплексом, своевременно поливать, а также убирать с грядок сорную траву.
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