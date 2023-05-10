Побеговая тля – миниатюрное вредоносное насекомое, поражающее не только крыжовник, а и смородину

Желтый крыжовниковый пилильщик зимует в грунте у основания куста, весной наносит непоправимый ущерб, съедая все листья.

При этом ягоды мельчают, опадают, сами растения болеют и погибают.

Бороться с пилильщиком на крыжовнике довольно сложно, лучше воспользоваться несколькими способами – внести под куст смесь красного и черного перца, золу, через пару недель пролить землю и опрыскать растение отваром стручкового перца.

Если же гусеницы все равно будут появляться, стоит воспользоваться инсектицидом до появления ягод.

Крыжовник будет меньше болеть и поражаться вредителями, если его обильно удобрять органикой и минеральным комплексом, своевременно поливать, а также убирать с грядок сорную траву.