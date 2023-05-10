Свиридова столкнулась с ненавистью к русским, когда арендовала жилплощадь в Риме

Алена Свиридова столкнулась с негативным отношением к русским, арендуя жилье в Риме.

Певица утверждает, что россиянам и белорусам там не рады. Артистка лишь посмеялась над подобным отношением, заметив, что сушивших голову в духовке женщин "негативом" не остановишь.

Русским и белорусов помладше исполнительница призвала не пасовать перед хейтом со стороны иностранцев.

О своем отдыхе за границей знаменитость написала в личном блоге.

Звезда сцены пыталась арендовать жилплощадь через интернет-сервис, но получила отказ из-за того, что она из РФ. Такая же картина наблюдается и с белорусами.

К счастью, наследник певицы Василий, проживающий в Канаде, выручил мать.