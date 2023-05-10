Долина заявила, что Шакуров обидел ее негативом в адрес внучки Александры, выступающей в шоу «Две звезды. Отцы и дети»

Лариса Долина отметила, что относится к Сергею Шакурову с уважением, но высказывание, которое тот позволил себе в адрес ее внучки Александры, из ряда "за гранью".

Родственница исполнительницы выступила с композицией "На побывку едет молодой моряк" в эфире музыкального проекта Первого канала "Две звезды. Отцы и дети".

Просмотрев номер девочки, именитый артист вынес вердикт "заслуги родителей на детей не распространяются".

Лариса Александровна заверила, что Саша расстраиваться не стала, а вот ее это очень задело и она затаила обиду на Шакурова. Своими эмоциями по поводу нелестной оценки способностей внучки Долина поделилась в собственном Телеграм-канале.