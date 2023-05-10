Олешко заявил, что Москва опережает Лондон и Париж по качественным ресторанам

Александр Олешко убежден, что главный город РФ отличается в лучшую сторону от Лондона и Парижа наличием хороших ресторанов и кафе, о чем он сообщил в интервью "Москвич Mag".

Знаменитость заявил, что качественных заведений общепита в Москве в разы больше, чем во французской и английской столицах. Олешко не стал скрывать, что в западных городах тоже имеются уютные маленькие кафе, где ему было приятно находиться.

Артист отметил, что за последние 10 лет в нашем мегаполисе изменилось многое. К примеру, радует хорошее освещение города, а огорчает то, что "выросло" огромное столбов и небоскребов.

Особую нелюбовь Александр испытывает к "Москва-сити", которую он назвал "зловещим монстром" из-за того, что она поглотила все районы вблизи.