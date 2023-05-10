Тайские слоны получают пенсию от государства больше чем жители этой страны

В Тайланде слоны работают с 14 до 60 лет. По достижении пенсионного возраста животное получает от государства пенсию в размере 5 тысяч бат.
Это в среднем больше, чем может рассчитывать человек.
Права тайских слонов защищены на законодательном уровне. Им посвящена отдельная глава в конституции страны. Владельцы обязаны соблюдать рабочий график слонов. В сутки слон может работать не более восьми часов.
У слонов есть страховка, им положены обязательные регулярные ветеринарные осмотры.
Особенно почитаются слоны-альбиносы, владеть ими имеет право только король страны.
Белые слоны не работают, а участвуют в религиозных ритуалах. По закону Таиланда, каждый человек, который приведет королю слона, получит пожизненное содержание.
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