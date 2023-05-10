Огромные скальные массивы угрожают горной деревне Бриенц в Швейцарии

Деревня в Граубюндене должна быть эвакуирована к 18:00 по местному времени пятницы.

Над деревней нависла угроза обрушения до двух миллионов кубометров скального материала, сообщил глава службы раннего предупреждения Штефан Шнайдер.

Согласно измерениям, горные массивы движутся более чем в два раза быстрее, чем всего несколько недель назад.

В новостях SRF вечером показали впечатляющее замедленное видео, на котором можно различить движение огромных массивов горных пород.

Регион находился в движении на протяжении многих веков. Сама деревня сползала в долину со скоростью около одного метра в год в течение последних 20 лет.

Уже много лет известно, что скалистая местность под названием «Остров» над деревней опасна и местные жители давно знали, что выселение неизбежно.

Тот факт, что решение было принято сейчас, также имеет какое-то отношение к прогнозу погоды, сказал по швейцарскому телевидению Саймон Лёв, почетный профессор инженерной геологии в Университете ETH Zurich.

Дождь прогнозируется каждый день до воскресенья, что может увеличить скорость оползня. В случае его начала, оползень со скоростью в 200 км/ч доберется и погребет деревню за 30 секунд, отметил эксперт.