Седокова потолстела на 10 килограмм из-за неизлечимого заболевания

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова не в лучшей форме. Дело в том, что певица страдает неизлечимым недугом, который приносит ей массу проблем.
Она не может жить без антигистаминных препаратов, от которых все время хочется спать.
Заболевание Анны - крапивница, во время которой все тело покрывается красными "зудящими" пятнами и отекает. Также в острые периоды болит все тело.
Из-за болевых ощущений Седокова не занимается физической активностью совсем, по этой причине сильно поправилась.
Дорогостоящие инъекции (1500 у.е.), которые вынуждена колоть себе знаменитость, снимают приступы, но убивают иммунитет.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__