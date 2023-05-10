Седокова потолстела на 10 килограмм из-за неизлечимого заболевания

11:54 2023-05-10

Анна Седокова набрала 10 килограмм из-за аутоиммунного заболевания крапивницы. Испытывая боль, артистка не может заниматься спортом.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова не в лучшей форме. Дело в том, что певица страдает неизлечимым недугом, который приносит ей массу проблем.

Она не может жить без антигистаминных препаратов, от которых все время хочется спать.

Заболевание Анны - крапивница, во время которой все тело покрывается красными "зудящими" пятнами и отекает. Также в острые периоды болит все тело.

Из-за болевых ощущений Седокова не занимается физической активностью совсем, по этой причине сильно поправилась.

Дорогостоящие инъекции (1500 у.е.), которые вынуждена колоть себе знаменитость, снимают приступы, но убивают иммунитет.

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