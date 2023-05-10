На побережье Мексиканского залива необходимо закупорить 14 000 бездействующих нефтяных и газовых скважин

14 000 бездействующих нефтяных и газовых скважин только в Мексиканском заливе и на побережьях прилегающих штатов США еще не закрыты должным образом, считают участники исследовательской группы под руководством Марка Агертона из Калифорнийского университета в Дэвисе, которые опубликовали данные своей работы в журнале Nature Energy.

Ученые подсчитали, что стоимость закрытия только этих источников может составить около 30 миллиардов долларов.

Согласно измерениям, в американском штате Пенсильвания, заброшенные скважины выделяют до 7% антропогенных выбросов метана, сообщает группа под руководством Мэри Чанг из Принстонского университета в «Трудах» Национальной академии наук США.

Метан (CH4) является вторым по важности фактором глобального потепления после углекислого газа (CO₂).

Компании, добывающие нефть и газ в федеральных водах США, обязаны в течение двух лет закрыть заброшенные скважины бетонной пробкой.

Водолазы не могут работать на больших глубинах, вместо них должны использоваться дистанционно управляемые мини-подводные лодки.

Кроме того, по мере увеличения давления необходимо использовать более дорогой бетон.

В результате закрытие 1000 глубоких скважин обойдется примерно в 22,7 млрд долларов, в то время как закупорка скважин в мелководных районах океана обойдется всего в 7,5 млрд долларов, подсчитали авторы исследования.

Они выступают за заделку скважин у побережья и не только из-за более низких затрат.

«По сравнению с прибрежными экосистемами открытый океан имеет более низкую чистую первичную продукцию, биоразнообразие и экосистемные услуги на единицу площади», — пишет команда Агертона.

Кроме того, нефть и газ из глубоководных источников будут сильно разбавлены, разложены или связаны, прежде чем они достигнут прибрежных районов.

Исследователи уверены, что большинство рассмотренных скважин могут быть закрыты в обозримом будущем: 88 процентов из 14 000 скважин в настоящее время принадлежат или ранее принадлежали одной из очень крупных энергетических компаний, таких как Shell, BP, Total, Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips и Eni.

Авторы исследования предполагают, что им не грозит банкротство, если государство будет оказывать на них давление для выполнения своих обязательств.