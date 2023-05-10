Трое мужчин казнены в Иране за торговлю наркотиками

«Смертный приговор трем членам банды Панджак, главного картеля по распространению кокаина и одного из крупнейших наркокартелей в стране, был приведен в исполнение сегодня утром после судебного процесса», — сообщил сайт правосудия Mizan Online.

По данным агентства, в 2014 году шесть членов банды были арестованы, а также изъято некоторое количество кокаина, опиума и метамфетамина.

Эти казни через повешение произошли через два дня после казни двух мужчин за богохульство, что вызвало осуждение со стороны Вашингтона и правозащитных НПО.

А в субботу был казнен ирано-шведский диссидент Хабиб Чааб, осужденный за руководство арабской сепаратистской группировкой на западе страны и приговоренный к смертной казни за «терроризм».