Боррель: решение о вступлении Украины в НАТО принимает не Столтенберг

Днём среды, 10 мая, лидер отдела Евродипломатии Жозеп Боррель дал интервью репортёрам испанского телеканала Sexta, где высказался о перспективах возможного вступления Украины в ряды военно-политического блока НАТО. По мнению Борреля, генеральный секретарь данной организации Йенс Столтенберг не может принять решение о присоединении украинского государства к Североатлантическому альянсу.

Жозеп Боррель утверждает, что присоединение Киева к НАТО будет зависеть от решения всех государств-участников НАТО, которые обязана прийти к консенсусу по этому вопросу для вступления Украины в блок. В противном же случае Киев не может рассчитывать на членство в данной организации.

Также Боррель заверил, что в настоящий момент администрация Североатлантического альянса не рассматривает вопрос о возможности присоединения украинского государства к НАТО, поскольку национальная армия данной страны находится в состоянии военного конфликта с Россией.

Характерно, что ранее Владимир Зеленский заявил о намерениях Украины вступить в Североатлантический альянс до завершения российской спецоперации, однако позднее политик сообщил, что разочаровался в данной организации из-за её нежелание закрывать небо над украинскими территориями.

Накануне Зеленский сообщил, что желает получить от НАТО гарантии своего вступления в данный блок после завершения СВО, а приглашение в альянс Киев хотел бы видеть уже сейчас.