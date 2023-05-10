45-летняя Орлова не переживает из-за возраста и соответствующих изменений в организме

Исполнительница и ведущая ТВ Ольга Орлова призналась, что к возрастным изменениям относится с присущим ей спокойствием.

45-летняя звезда экрана и сцены уверяет, что чувствовать себя моложе позволило рождение дочери в феврале текущего года.

В социальных сетях Ольга написала, что у нее есть молодильное яблочко, а возраст в паспорте всего лишь цифры, намного важнее как выглядишь и ощущаешь себя.

Справедливости ради, стоит отметить, что экс-солистка группы "Блестящие" даст фору 20-летним и по фигуре, и по состоянию кожи, а особенно по жизнерадостности.

Кстати, Ольга спустя всего 3 месяца после кесарева сечения смогла избавиться от "послеродового живота" и пребывает в отличной форме.