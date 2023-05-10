Орбакайте опубликовала архивное фото с младшим сыном Дени в честь его 25-летия

Известная певица и актриса в РФ Кристина Орбакайте поделилась в соцсетях архивной фотографией со своим младшим наследником Дени, который появился на свет в браке с Русланом Байсаровым.

Знаменитость с любовью поздравила сына с 25-летним юбилеем, о чем сообщает издание "Газета.ru".

Кроме Дени, у звезды сцены также есть сын Никита, которого она родила в браке с Владимиром Пресняковым, и дочь Клавдия, с отцом которой Кристина состоит в браке в настоящее время.

Родителем младшей наследницы является предприниматель Михаил Земцов.

Орбакайте любит устраивать сюрпризы своим родных в их дни рождения. К примеру, в честь 74-летия матери, исполнительницы Аллы Пугачевой дочь выпустила новую композицию "Алла будет петь".