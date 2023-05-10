В Египте стереотипы в отношении женской одежды уходят в прошлое

Еще недавно считалось, что египетские женщины совершенно бесправны, вынуждены носить паранджу и не вправе работать. Но постепенно эта ситуация меняется.

Сегодня все чаще на улицах египетских городов можно встретить женщин в европейской городской одежде. Особенно это характерно для молодежи.

В Египте женщинам запрещено трудиться на тяжелых работах, вредных производствах и в ночные смены. Однако они могут работать консультантами в магазинах, учителями, инженерами, офисными сотрудниками.

А вот на уборке гостиничных номеров замечены исключительно мужчины. Женщины к работе горничных здесь принципиально не допускаются.

На улицах часто можно увидеть представительниц прекрасного пола без хиджаба и с непокрытой головой. И хотя часть женщин все еще носят платок и прикрывают руки и колени, но делают это современно и красиво.

Но женская судьба в Египте все еще во многом зависит от мужчин. Если девушка выросла в консервативной семье или вышла в такую семью замуж, то ей могут запретить работать и заставят постоянно ходить в парандже.