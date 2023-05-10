Британский парламент рассмотрит законность задержания антимонархистов

Комитет внутренних дел расследует операцию, в ходе которой были арестованы шесть человек, в следующую среду (17 мая), говорится в сообщении комиссии.
Речь идет о подходе столичной полиции к протестам, практической реализации нового спорного закона об общественном порядке и задержании демонстрантов, говорится в сообщении.
Ожидается, что список свидетелей будет обнародован в ближайшие дни.
В субботу утром лондонская полиция арестовала главу антимонархической организации «Республика» Грэма Смита и еще пятерых активистов.
Новый закон консервативного правительства позволяет полицейским вмешиваться, если они ожидают серьезных нарушений общественного порядка.
Власти отпустили активистов примерно через 16 часов и заявили, что «сожалеют» об арестах.
Начальник полиции Марк Роули оправдал эту акцию, заявив, что есть признаки того, что демонстранты хотели сорвать коронационное шествие.