Британский парламент рассмотрит законность задержания антимонархистов

Комитет внутренних дел расследует операцию, в ходе которой были арестованы шесть человек, в следующую среду (17 мая), говорится в сообщении комиссии.

Речь идет о подходе столичной полиции к протестам, практической реализации нового спорного закона об общественном порядке и задержании демонстрантов, говорится в сообщении.

Ожидается, что список свидетелей будет обнародован в ближайшие дни.

В субботу утром лондонская полиция арестовала главу антимонархической организации «Республика» Грэма Смита и еще пятерых активистов.

Новый закон консервативного правительства позволяет полицейским вмешиваться, если они ожидают серьезных нарушений общественного порядка.

Власти отпустили активистов примерно через 16 часов и заявили, что «сожалеют» об арестах.

Начальник полиции Марк Роули оправдал эту акцию, заявив, что есть признаки того, что демонстранты хотели сорвать коронационное шествие.