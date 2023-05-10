107-летняя американка раскрыла секрет долголетия

107-летняя Джин Стивенс появилась на свет в мае 1916-го года в штата Пенсильвания, и живет там до сих пор. Женщина всю жизнь увлекалась готовкой, и в 1940-х годах даже вела популярную кулинарную передачу, сообщает Рамблер.

Я вела телепередачу. Готовила еду, и люди в это время всегда включали телевизоры, — рассказала пенсионерка.

Позже Стивенс была диетологом и преподавала. Она уверена, что важная часть здоровой и долгой жизни - правильное питание. В частности, долгожительница рекомендует всем обязательно есть овощи и фрукты.

Племянница женщины считает, что ее тетя так долго живет потому, что позитивно относится к жизни и всегда чувствовала себя очень счастливым человеком.

Стивенс вырастила троих детей, поздравить пенсионерку с ее очередным днем рождения пришли пять внуков и множество друзей.