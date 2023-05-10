Распространенные садово-огородные мифы, которые несут больше вреда, чем пользы

Важно, чтобы полив был умеренным, а вода не скапливалась возле корней. Иначе даже самое устойчивое к засухе растение благополучно умрет в жаркое лето.

При посадке готовых саженцев многие дачники стараются еще и подкормить корневую систему растения. Считается, что так оно быстрее приживется и окрепнет.

А вот и нет. Удобрения могут сильно навредить корневой системе, обжечь нежные корешки и спровоцировать кое-какие болезни.

О пользе банановых корок среди садоводов ходят большие легенды. Кто-то умудряется перемалывать кожицу, смешивать ее с водой и удобрять, иногда дачники просто закапывают банановую «обертку» прямо в землю.

Но следует помнить о том, что в процессе разложения продукта выделяется много азота, который не принесет пользы огородным растениям.

Лучше уж тогда делать из шкурок компост и использовать именно его в качестве калийного удобрения. Да, не стоит бегом подкармливать культуру в том случае, если растение начало чахнуть и сохнуть.

Причина стресса может быть абсолютно другой, а избыточное количество питательных веществ нанесет не меньший урон.

Возможно, что для культуры выбрано не то место или же ему не хватает света (тепла, влаги). А огородники, живущие стереотипами, бросаются подкармливать растение, что является ошибкой.

Сами пестициды тоже необходимо выбирать с умом. А то слышит дачник слово «органика», и он готов все вокруг залить этими удобрениями и лекарствами.

Далеко не всегда только химия представляет собой опасность, а природный материал является качественным и безвредным.