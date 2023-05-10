В Нигерии15 детей утонули при крушении лодки, 25 пропали без вести

Дети из села Дундеджи собирали дрова и переправляли их по реке Шагари, когда их перегруженная лодка перевернулась, сообщила представитель администрации Шагарского района Алию Абубакар, руководившая спасательной операцией.

«Пятнадцать тел, 13 девочек и двух мальчиков, были извлечены местными спасательными отрядами и захоронены в селе», — сказала Алию Абубакар, добавив, что во вторник вечером водолазы продолжили поиск тел 25 детей, пропавших без вести.

«Нам сказали, что на борту около 40 детей, поэтому 25 из них до сих пор числятся пропавшими без вести», — сказал он.

По словам Алию Абубакар, дети в деревне каждое утро переходили реку за дровами, которые они продавали обратно в деревню и соседние общины, чтобы пополнить скудный доход своих семей.