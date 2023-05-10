В результате взрыва автомобиля сирийской полиции в Дамаске пострадали пять человек

13:58 2023-05-10

Полицейский автомобиль взорвался на территории полицейского участка в Дамаске, ранив офицера и четырех полицейских, сообщило министерство внутренних дел Сирии в среду, 10 мая.

«В периметре полицейского участка Барзе (…) взорвалась полицейская машина, ранив одного офицера и четырех других полицейских», — говорится в сообщении министерства в Telegram.

В настоящее время проводится расследование для выяснения обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве, опубликовав фотографии обгоревшего автомобиля.

В сирийской столице неоднократно происходили взрывы военных или гражданских автомобилей, но установить их происхождение не представляется возможным.

2 апреля в другом районе Дамаска, Маззе, где расположены штаб-квартира и посольства ООН, взорвался заминированный автомобиль, в результате чего, по данным МВД, два человека получили ранения.