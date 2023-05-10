Потрогать белого ребёнка: почему жители Лаоса считают это удачей

В Лаосе есть немало достопримечательностей, которых больше не увидишь нигде. В частности, автор канала "Азия без фотошопа" на платформе Дзен рассказал о «Долине кувшинов» на севере Лаоса.

На ней рассредоточены сотни больших каменных горшков. Их диаметр - около 3 метров, а вес - около 6 тонн. По поверью, эти огромные кувшины использовались 1500-2000 лет тому назад народом, о культуре которого ничего не известно.

Что касается местных, они верят в легенду, что это - наследие великанов, которые ранее населяли долину. Столица Лаоса – город Вьентьян. Он является самой маленькой столицей в Юго-Восточной Азии.

Автор советует, находясь в Лаосе, уважать местные традиции и обычаи. Жители страны стараются прилюдно не спорить, не повышать голос, потому что это считается неприличным.

Мужчины здесь здороваются за руку, однако к женщине притрагиваться не принято, потому с ними здороваются, кланяясь со сложенными под подбородком ладонями.

Как и в других азиатских странах, в Лаосе нельзя дотрагиваться до головы малышей - по мнению местных жителей, там живёт ангел-хранитель. И от чужого прикосновения ангел может ребенка покинуть, и он может заболеть.

При этом к европейскому ребёнку, напротив, местные страются дотронуться, рассчитывая, что это гарантирует им удачу.