ЕЦБ: Кристин Лагард прокладывает путь к дальнейшему повышению ставок

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) в интервью, опубликованном в среду в японской прессе, оставляет дверь открытой для дальнейшего повышения ставок, учитывая инфляцию, которая по-прежнему считается слишком высокой.

За последние девять месяцев Европейское денежно-кредитное учреждение «действовало очень обдуманно и решительно для борьбы с инфляцией», осуществив семь повышений ставок подряд до мая, напомнила Кристин Лагард в интервью газете Nikkei daily.

Цены на продукты питания и широкий ассортимент товаров продолжают расти. Инфляция в еврозоне достигла 7% в апреле, по-прежнему значительно выше целевого уровня в 2%, установленного ЕЦБ.