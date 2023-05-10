Омаров арендовал виллу в Дубае на день рождения молодой возлюбленной

Бывший муж известной ведущей ТВ Ксении Бородиной, предприниматель Курбан Омаров арендовал шикарный особняк в Дубае на день рождения своей нынешней избранницы Валерии.

Омаров похвастался своим поступком в социальных сетях, выложив соответствующий ролик.

Бизнесмен сообщил, что 11 мая у его любимой девушки день рождения. Ей исполняется 23 года. В вилле имеются несколько спален, столовая, холл, веранда и ванная комната, о чем сообщает издание "СтарХит".

Ранее Омаров извинился перед подписчиками за то, что невольно дал повод думать, что он женится на Валерии. До этого дело пока не дошло.