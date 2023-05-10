Константин Меладзе оформил бизнес на свою сестру, но продолжает зарабатывать в России миллионы

Константин Меладзе, покинувший Россию после начала СВО, по-прежнему получает в этой стране доходы благодаря сохранившемуся здесь бизнесу, сообщает СтарХит.

В 2022-м году продюсер вместе с женой, певицей Верой Брежневой, поселился в большом доме в Италии - на озере Гарда. Меладзе-старший при этом не стал полностью рвать связи с Россией: Константин продолжал числиться в списке учредителей «Первого музыкального издательства».

Но недавно продюсер покинул состав владельцев лейбла, переписав свою часть этой компании на родную сестру Лиану Меладзе. По данным источника издания, «Первое музыкальное агентство» давало Меладзе ранее 209 миллионов российских рублей в качестве ежегодной прибыли.

Деятельность фирмы связана с выпуском песен, а также организации праздничных мероприятий с участием таких артистов российской эстрады, как Ева Польна, Зиверт, Денис Клявер, Нюша.

Ранее издание сообщало, что Меладзе-старший и его жена Вера Брежнева выставили на продажу 3-этажный особняк в Москве, площадь которого составляет 700 квадратов.