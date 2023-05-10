Кудрявцева пожаловалась, что пребывает в депрессии

Популярная ведущая ТВ Лера Кудрявцева не стала скрывать, что на душе у нее кошки скребут. Знаменитость посещают депрессивные мысли.

Кудрявцева призналась, что иногда ей даже не хочется разговаривать с окружающими, даже когда звонят друзья нет желания снимать трубку.

Звезда экрана сообщила, что ей все чаще хочется побыть одной, поразмышлять, никого не впускать в свой мир.

Знаменитость не может понять, что с ней происходит, меланхолия ли это, апатия, или перезагрузка и переосмысление.

Своими по поводу артистка поделилась в социальных сетях.