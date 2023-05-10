Пригожин пояснил, кого назвал «счастливым дедушкой» на Параде Победы 9 мая

Днём 10 мая, в среду, журналист издания RTVI Дмитрий Никитин обратился в пресс-службу основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, попросив предпринимателя рассказать, кого он назвал "счастливым дедушкой" в своём видеообращении от 9 мая, высказавшись о Параде Победы в Москве.

Отвечая на вопрос Никитина, Пригожин предложил три варианта, кого можно считать "счастливым дедушкой" в контексте его фразы о нежелании Министерства обороны России предоставлять боеприпасы бойцам "Группы Вагнера".

По словам Евгения Пригожина, первым кандидатом на роль "счастливого дедушки" является генерал-полковник вооружённых сил России Михаил Мизинцев, который якобы был уволен с поста замминистра обороны РФ за то, что он активно предоставлял снаряды штурмовым отрядам Wagner Group.

Вторым возможным "счастливым дедушкой" Пригожин назвал глава Генерального штаба армии России Валерия Герасимова, отметив, что он отказывается поставлять боеприпасы ЧВК "Вагнера", передавая штурмовикам данной группировки лишь 10 процентов снарядов от общего запрашиваемого количества.

В качестве третьего кандидата на должность "счастливого дедушки" Евгений Пригожин назвал некую активистку Наталью Хим, которая утверждает, что она нашла множество боеприпасов и готова передать их подразделениям "Группы Вагнера".