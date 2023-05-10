Немецкий генерал проинспектировал готовность ВСУ к контрнаступлению

«Мне объяснили, как ведутся бои на передовой. Земля еще влажная. На некоторых полях до сих пор много воды. В последние несколько недель условий для всестороннего наступления еще не было», — рассказал Брейер Немецкому агентству печати в Берлине после визита в Украину.

«Но мне стало ясно из всех разговоров, что планы украинского наступления находятся в стадии реализации», - добавил он.

На прошлой неделе высокопоставленный немецкий генерал побывал на Украине, где встретился с командующим армией Валерием Залужным и министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Он узнал об опыте использования в боях немецкой военной помощи, включая современные зенитные системы, самоходные гаубицы и основной боевой танк Leopard 2.

В целом, он отметил, что теперь видит Украину в гораздо лучшем положении. Он сказал: «Украинцы в данный момент имеют в своем арсенале технику, чтобы выжить в бою. Для меня нет сомнений, что со временем требования будут меняться».

Генеральный инспектор отдает приоритет дальнейшей военной поддержке Украины.