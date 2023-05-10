В Кремле заявили, что огорчены смертью репортера AFP под Бахмутом

«Нам необходимо разобраться в обстоятельствах гибели этого журналиста», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, призвав «не принимать за чистую монету» украинские заявления о том, что виновниками смертоносного удара стали ВС России.

Как сообщает Agence France Presse, Арман Солдин входил в группу из пяти репортеров AFP, которые сопровождали украинских солдат на самом активном фронте войны, в районе Часов Яр, населенного пункта недалеко от Бахмута, который ежедневно подвергался обстрелу со стороны российских сил.

Залп долетевших до него ракет «Град» был произведен около 16:30 по местному времени, уточняет далее AFP.

Его настиг осколок, когда он лежал на земле, пытаясь защититься. Остальная часть команды осталась невредимой.