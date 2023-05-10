Семенович призналась, что жалеет об операции по уменьшению груди

15:57 2023-05-10

Анна Семенович рассказала, что решила лечь под нож хирурга из-за того, что окружающие обращали внимание только на ее пышную грудь, не беря в расчет немалые достижения знаменитости.

Анна Семенович сообщила, что в 2015 году сделала пластическую операцию по уменьшению груди.

Такое решение артистка приняла из-за того, что огромный бюст мешал ей по жизни.

Она занималась фигурным катанием, выступала на сцене, но упоминалась лишь как обладательница пышных форм.

В настоящее время Анна признается, что так бы не сделала. Сейчас ее грудь снова выросла, чему хозяйка рада.

Она избавилась от комплексов, пройдя курс у психотерапевта, а хейтеров называет несчастными людьми, которые самоутверждаются через оскорбления окружающих.

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