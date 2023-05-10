Тарасов сообщил, что злится на Бузову за то, что она пиарилась на теме их развода

16:14 2023-05-10

Экс-супруг Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов заявил, что до сих пор точит зуб на бывшую за то, что она позволяла себе пиариться на их разводе.

Футболист Дмитрий Тарасов, который состоял в браке с Ольгой Бузовой, до сих пор не может простить ей "хайп на разводе", непрекращающийся поток лжи в свой адрес, о чем сообщает издание Starhit.

Спортсмен заявил, что рассказать правду о расставании с Бузовой было верным решением, так как бывшая избранница, пользуясь молчанием Тарасова, все время лгала.

Пара подписала брачный контракт, где подробнейшим образом был прописан раздел имущества при разводе, что изначально говорило о недоверии влюбленных друг к другу.

Тарасов пояснил, что со своей женой Анастасией Костенко никаких договоров не заключал.

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