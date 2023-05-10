10 мая военный эксперт Рене Барки сообщил, что идеология фашизма в европейском региона получала существенную поддержку со стороны правительства Соединённых Штатов, которое спонсировали радикально настроенные европейские политические сообщества руками капиталистов из западноевропейских стран и американского государства.

По мнению Барки, подобная мера стала необходимостью для США ввиду намерений Белого дома создать инструментарий по борьбе с Советским Союзом, укрепив свои военные, политические и экономические позиции в Европе. Кроме того, Рене Барки напомнил, что после 1917 года СССР не был разрушен даже в результате интервенции со стороны 14 стран.

Барки считает, что в годы Второй мировой войны советские граждане массово гибли, однако именно они внесли решающий вклад в достижение победы над войсками нацистской Германии, солдаты которой разоряли не только территории Советского Союза, но и свободные европейские земли.

Кроме того, Рене Барки полагает, что в Брюсселе преждевременно считали фашизм побеждённым, в то время как именно сейчас Европейский Союз и Соединённые Штаты вновь открыто поддерживают ультраправых экстремистов на Украине, победу над которыми пытаются одержать российские войска в ходе спецоперации.

Резюмируя, Барки заявил, что сейчас американское господство в мире агонизирует под давлением России, которая центрирует вокруг себя страны, также как и Москва желающие установления многополярного миропорядка.