Самбурская продемонстрировала фигуру в прозрачном платье, выложив фото в Сеть

Настасья Самбурская разместила в социальных сетях новые фотографии, где предстала в прозрачном черном платье.

Облегающее платье звезды экрана декорировано стразами. Образ дополняют босоножки в тон основному наряду. В качестве аксессуаров красавица выбрала очки от солнца и объемные серьги-кольца.

Фанаты не заставили ждать свою любимицу с откликами, засыпав ее комплиментами, о чем сообщает издание "Вокруг ТВ".

Артистка получила много приятных слов в свой адрес, которые свидетельствуют о том, что у Настасьи великолепная фигура и внешность.

Напомним, что огненная, сексуальная и грациозная Самбурская, которой 36 лет, замужем успела побывать лишь однажды в течение 2 месяцев.

Мужем актрисы был коллега по экрану Кирилл Дыцевич.