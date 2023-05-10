Двое сторонников «Хизбаллы» арестованы в Германии за прозелитизм

Немецкое правосудие объявило в среду, 10 мая, об аресте в стране двух предполагаемых членов ливанской «Хизбаллы», которые подозреваются в прозелитизме и деятельности от имени проиранской организации.

По заявлению федеральной прокуратуры Германии, они были арестованы недалеко от Куксхафена на севере страны.

Это были ливанец Хасан М. и ливанец немецкого происхождения Абдул-Латиф В.

Их подозревают в том, что они действовали как представители «Хизбаллы» в районе Бремена, проводили кампании и выступали от имени движения, а также поддерживали выступления проповедников и организаций в Германии, близких к «Хизбалле».

Двое мужчин должны быть доставлены в течение дня мировому судье, который должен вынести решение по ходатайству обвинения о заключении под стражу до суда.

«Хизбалла» считается террористической организацией во многих странах мира, включая Соединенные Штаты, страны Европейского Союза, Соединенное Королевство и большинство стран-членов Лиги арабских государств.

В Германии его политическое крыло, регулярно организовавшее антиизраильские протесты, долгое время было разрешено, но в 2020 году его запретили.