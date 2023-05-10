Симоньян советует чиновникам России убрать 3 фразы из своего лексикона

10 мая российская телеведущая и главный редактор информагентства Russia Today Маргарита Симоньян вновь прокомментировала удар двух украинских беспилотников по резиденции Владимира Путина в Сенатском дворце московского Кремля, уделив особое внимание высказываниям российских политиков, которые последовали за этим инцидентом.

По мнению Симоньян, представители российского истеблишмента симптоматично часто говорят о своей готовности ответить на любые провокации со стороны неприятеля, однако население России жаждет видеть конкретные действия, выраженные в контрмерах, направленных на противодействие агрессивным шагам Киева.

Маргарита Симоньян уверена, что российские чиновники должны навсегда отказаться от публичного использования таких трёх фраз, как "циничный акт", "провокация" и "готовим ответ", поскольку они заставляют народ РФ чувствовать себя разочарованными на фоне очередных терактов со стороны солдат ВСУ и отсутствия красноречивого ответа на них.

Кроме того, Симоньян полагает, что члены российского правительства должны полностью прекратить выступать с заявлениями. Журналистка считает, что риторика Кремля, не подкреплённая действиями, вселяет сомнения в русских людей, желающих видеть конкретные результаты спецоперации.

Примечательно, что днём ранее в честь празднования Дня Победы Маргарита Симоньян записала новое видеообращение к россиянам, где напомнила, в ходе СВО войска России не воюют ни с каким народом.