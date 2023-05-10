Переворот не удался: Сатановский нашел объяснение попыткам свалить Путина

В минувшем апреле доллар в России поднялся до отметки 80, евро занял планку 90, хотя всего месяц назад оценка валюты в России была куда ниже. При этом никто не задаётся вопросами, почему они совершают такие зигзаги.

Как отмечает автор канала "Про власть" на платформе Дзен, ответ попытался найти публицист Евгений Сатановский. В своём Telegram-канале эксперт порассуждал: что же такого произошло в России в апреле, что доллар вдруг так неожиданно рванул.

Из каждого утюга тогда доносились панические возгласы - мол, в стране огромный дефицит бюджета.

Либералы и кукловоды за океаном попытались под шумок свалить президента РФ Владимир Путина. Ведь, если резко обрушить рубль, экономика страны просто не выдержит, - по мнению блогера, такова была их ставка.

Но ничего не вышло: хотя либералы рассчитывали, что на таком фоне у них получится совершить переворот и скинуть Путина.

Они ведь не учли, что дефицит хотя и был, однако это явление временное, - заявил автор со ссылкой на Сатановского.

Все эти триллионы промышленные предприятия РФ получили еще в январе и с начала года взяли госзаказы и приступили к работе с большим авансом на счету.

Что касается падения рубля рубял в апреле, то сейчас курс находится в так называемой золотой середине. И доллар по 80, как выяснилось, выгоден экономике страны и людям.