Егор Зайцев заявил, что Дом моды отца в пользу государства не отдаст

Единственный сын известного дизайнера одежды Вячеслава Зайцева Егор рассказал в интервью "360", что собирается из Дома моды покойного родителя сделать музей-усадьбу.

Наследник модельера опроверг сведения о том, что отец завещал передать Дом моды в пользу государства.

Зайцев младший назвал эту информацию ложью и фальсификацией. Он уточнил, что Дом принадлежит АО "Московский Дом Моды В. Зайцева", который скончавшийся кутюрье мечтал сохранить.

Наследник пожелал тем, кто распространяет такую информацию "гореть в аду", отметив, что знает, чьих это рук дело.