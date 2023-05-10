Председатель Госдумы Федерального собрания Вячеслав Володин возглавил делегацию, посетившую недавно Кубу с официальным визитом. По словам политика, в ходе визита основной акцент был сделан на улучшение динамики отношений между странами.

Стороны также намерены построить сотрудничество в области противостояния Западу, уточняет автор канала "Старый мундир" на платформе Дзен.

Акцент был сделан на том, что Москва и Гавана одинаково ценят независимость, и решительно настроены обеспечить эффективное противостояние внешним угрозам и вызовам.

Куба может стать стратегическим партнером для России уже в скором будущем: стороны определили векторы укрепления взаимоотношений по многим направлениям.

Кубинские парламентарии осудили попытки изоляции России, основная цель которых - родить ненависть ко всему российскому. Это касается культуры, людей, истории и многого другого.

Власти Кубы понимают, что это не РФ выступает той стороной, которая провоцирует эскалацию конфликта, потому готовы поддерживать ее в будущем, - подчеркнул блогер.

Продолжение диалога состоится на территории Москвы. 30 мая состоится парламентская конференция, и представители Кубы дали свое согласие на участие.