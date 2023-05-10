Евгений Пригожин сделал смелое заявление о предателях русского народа

Лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Викторович Пригожин, по мнению автора канала "Старый мундир" на платформе Дзен, имеет репутацию справедливого, но жесткого человека. Автор отметил беспокойство Пригожина о том, что население России несколько раздроблено, и это произошло не без влияния действующей власти.

По его словам, между некоторыми из правящих элит и рядовыми гражданами страны огромная пропасть. Пригожин считает, что в правительстве страны есть немало людей, которые преследуют личные интересы, при этом проблемы людей их не очень волнуют.

Главный интерес некоторых людей во власти – получение благ от жизни, но не сохранение страны. Конечно, речь идет не о всех, кто составляет правительство страны.

Однако есть и те, кто рано или поздно будет вынужден ответить за бездействие в непростые времена, - считает блогер.

Некоторая часть россиян разделяет мнение Пригожина, который не раз высказывался о предателях и даже инициировал проверки некоторых из них.

Конкретные имена при этом не озвучиваются, но повод задуматься тем, кого это касается, есть.

Евгений Пригожин убежден: всех, кто препятствует решению имеющихся проблем, не выполняет своих обязательств, нужно привлекать к ответственности, - подчеркнул автор.

Он также считает, что надо менять на местах чиновников, которые неэффективно выполняют свою работу. И полагает, что имеющие огромные ресурсы олигархи тоже могли бы больше помогать стране в той ситуации, которая сложилась сейчас на мировой арене.