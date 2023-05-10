Евгений Пригожин сделал смелое заявление о предателях русского народа

17:58 2023-05-10

Лидер ЧВК Вагнер считает, что в правительстве России есть люди, которые преследуют личные интересы.

Лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Викторович Пригожин, по мнению автора канала "Старый мундир" на платформе Дзен, имеет репутацию справедливого, но жесткого человека. Автор отметил беспокойство Пригожина о том, что население России несколько раздроблено, и это произошло не без влияния действующей власти.

По его словам, между некоторыми из правящих элит и рядовыми гражданами страны огромная пропасть. Пригожин считает, что в правительстве страны есть немало людей, которые преследуют личные интересы, при этом проблемы людей их не очень волнуют.

Главный интерес некоторых людей во власти – получение благ от жизни, но не сохранение страны. Конечно, речь идет не о всех, кто составляет правительство страны.
Однако есть и те, кто рано или поздно будет вынужден ответить за бездействие в непростые времена, - считает блогер.

Некоторая часть россиян разделяет мнение Пригожина, который не раз высказывался о предателях и даже инициировал проверки некоторых из них.

Конкретные имена при этом не озвучиваются, но повод задуматься тем, кого это касается, есть.

Евгений Пригожин убежден: всех, кто препятствует решению имеющихся проблем, не выполняет своих обязательств, нужно привлекать к ответственности, - подчеркнул автор.

Он также считает, что надо менять на местах чиновников, которые неэффективно выполняют свою работу. И полагает, что имеющие огромные ресурсы олигархи тоже могли бы больше помогать стране в той ситуации, которая сложилась сейчас на мировой арене. 