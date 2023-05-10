Диетолог назвала продукты, которые восстановят систему пищеварение после курса антибиотиков

Врач-диетолог Лиза Афинская в интервью "Российской газете" посоветовала отказаться от жареной и жирной пищи в период восстановления от антибиотиков. Вместо бутербродов на завтрак следует есть кашу.

Крупы будут хороши и для обеденного меню.

В период после болезни нужно потреблять гречку, овсянку (не быстрого приготовления), бобовые.

Для хорошей работы кишечника нужно включить в рацион фиолетовую кочанную капусту, виноград, оливки, оливковое масло, брокколи, рис.

Также на пользу после приема антибиотиков пойдут бананы, лук, какао, зеленый чай, цикорий, миндаль, черная смородина, морковь.