Диетолог назвала продукты, которые восстановят систему пищеварение после курса антибиотиков

18:46 2023-05-10

Врач-диетолог Лиза Афинская назвала перечень продуктов, которые нужно употреблять после того, как пропил курс антибиотиков для того, чтобы восстановить пищеварительную систему.

Врач-диетолог Лиза Афинская в интервью "Российской газете" посоветовала отказаться от жареной и жирной пищи в период восстановления от антибиотиков. Вместо бутербродов на завтрак следует есть кашу.

Крупы будут хороши и для обеденного меню.

В период после болезни нужно потреблять гречку, овсянку (не быстрого приготовления), бобовые.

Для хорошей работы кишечника нужно включить в рацион фиолетовую кочанную капусту, виноград, оливки, оливковое масло, брокколи, рис.

Также на пользу после приема антибиотиков пойдут бананы, лук, какао, зеленый чай, цикорий, миндаль, черная смородина, морковь.

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