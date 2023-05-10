Экс-супруга Моргерштерна Дилара попала в аварию на территории Дубая

Дилара Зинатуллина угодила в очень неприятную ситуацию.

Она стала участницей ДТП на территории Дубая. К счастью, никто не пострадал. Бывшая жена Алишера Моргерштерна рассказала в социальных сетях, что все участники инцидента едут теперь в полицию по этому поводу.

В Дубай Дилара переехала со своим тогда еще мужем Моргерштерном в 2021 году, когда того обвинили в продаже запрещенных веществ.

Очень скоро муж и жена разошлись как в море корабли, но Зинатуллина из города мечты уезжать не стала.

Тут у нее появились новые друзья и возлюбленный. По имеющейся информации, им стал рэпер Бустер.