Агрономы назвали главные причины потери урожая чеснока

Чеснок можно сажать на одном месте не больше двух раз. В ином случае почва истощается, а короткие корни растения не могут добраться до питательных веществ, залегающих глубоко в земле.
Не следует сажать чеснок на вскопанную грядку. После дождя грунт осядет, чеснок окажется слишком глубоко и погибнет от нехватки воздуха.
Нельзя вносить в почву навоз перед посадкой чеснока. В этом случае растения могут просто сгореть.
Частая ошибка – использование азотных удобрений, из-за которых чеснок наращивает зеленую массу, а не головки.
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