Агрономы назвали главные причины потери урожая чеснока

Чеснок можно сажать на одном месте не больше двух раз. В ином случае почва истощается, а короткие корни растения не могут добраться до питательных веществ, залегающих глубоко в земле.

Не следует сажать чеснок на вскопанную грядку. После дождя грунт осядет, чеснок окажется слишком глубоко и погибнет от нехватки воздуха.

Нельзя вносить в почву навоз перед посадкой чеснока. В этом случае растения могут просто сгореть.

Частая ошибка – использование азотных удобрений, из-за которых чеснок наращивает зеленую массу, а не головки.