Буланова заявила, что называть Аллегрову шальной императрицей ошибочно

19:48 2023-05-10

Татьяна Буланова, общаясь с журналистами, заявила, что хорошо знает Ирину Аллегрову, и считает, что называть коллегу "шальной императрицей" ошибочно, так как она "трудяга".

Татьяна Буланова в интервью корреспонденту Муз-ТВ рассказала, что знает Ирину Аллегрову лично.

Певица назвала коллегу "трудягой", а тот образ "шальной императрицы", который приписывают ей, считает ошибочным стереотипом.

Татьяна отметила, что профессия артиста одна из самых сложных. Ведь никого не интересует, как он себя чувствует или что у него на душе.

Даже в случае потери близкого человека приходится выходить на сцену для того, чтобы петь и улыбаться.

По мнению Булановой, выдержать концерт в 1, 5, а чаще 3-4 часа не каждому под силу.

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