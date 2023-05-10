Буланова заявила, что называть Аллегрову шальной императрицей ошибочно

Татьяна Буланова в интервью корреспонденту Муз-ТВ рассказала, что знает Ирину Аллегрову лично.

Певица назвала коллегу "трудягой", а тот образ "шальной императрицы", который приписывают ей, считает ошибочным стереотипом.

Татьяна отметила, что профессия артиста одна из самых сложных. Ведь никого не интересует, как он себя чувствует или что у него на душе.

Даже в случае потери близкого человека приходится выходить на сцену для того, чтобы петь и улыбаться.

По мнению Булановой, выдержать концерт в 1, 5, а чаще 3-4 часа не каждому под силу.