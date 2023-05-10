ЧП произошло на церемонии прощания с Тютрюмовым

20:15 2023-05-10

Александр Тютрюмов с Юрией Черновым, которому стало плохо на похоронах друга.

Александр Тютрюмов с Юрией Черновым, которому стало плохо на похоронах друга.

Сегодня прощались с Александром Тютрюмовым в Санкт-Петербурге. Мало того, что событие само по себе невеселое, так еще и без происшествий не обошлось.

Сегодня, 10 мая, в Питере прощались с актером Александром Тютрюмовым, умершим 7 мая.

На похоронах артиста были его родные, друзья и коллеги. Актеру Юрию Чернову во время траурной церемонию стало плохо.

Знаменитости вызвали скорую, о чем сообщает  издание "Московский комсомолец".

Чернов приехал попрощаться с другом из столицы. Во время гражданской панихиды у приятеля покойного прихватило сердце.

Бригада неотложки настаивала на госпитализации, но артист согласился только на укол.

74-летний звезда экрана хотел проводить друга в последний путь.

После лекарств, Юрий последовал со всеми на кладбище.

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