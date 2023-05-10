ЧП произошло на церемонии прощания с Тютрюмовым

Сегодня, 10 мая, в Питере прощались с актером Александром Тютрюмовым, умершим 7 мая.

На похоронах артиста были его родные, друзья и коллеги. Актеру Юрию Чернову во время траурной церемонию стало плохо.

Знаменитости вызвали скорую, о чем сообщает издание "Московский комсомолец".

Чернов приехал попрощаться с другом из столицы. Во время гражданской панихиды у приятеля покойного прихватило сердце.

Бригада неотложки настаивала на госпитализации, но артист согласился только на укол.

74-летний звезда экрана хотел проводить друга в последний путь.

После лекарств, Юрий последовал со всеми на кладбище.