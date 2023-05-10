ЧП произошло на церемонии прощания с Тютрюмовым

Сегодня, 10 мая, в Питере прощались с актером Александром Тютрюмовым, умершим 7 мая.
На похоронах артиста были его родные, друзья и коллеги. Актеру Юрию Чернову во время траурной церемонию стало плохо.
Знаменитости вызвали скорую, о чем сообщает издание "Московский комсомолец".
Чернов приехал попрощаться с другом из столицы. Во время гражданской панихиды у приятеля покойного прихватило сердце.
Бригада неотложки настаивала на госпитализации, но артист согласился только на укол.
74-летний звезда экрана хотел проводить друга в последний путь.
После лекарств, Юрий последовал со всеми на кладбище.
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