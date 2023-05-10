Галустян раскрыл свое настоящее имя

Известный ведущий ТВ и актер Михаил Галустян разместил снимок своего деда в запрещенной сегодня в РФ социальной сети, признавшись, что в паспорте он записан как Ншан Сергеевич Галустян.
Оказывается, комика назвали в честь дедушки Ншана Георгиевича Галустяна.
На начало войны Ншану всего было 18 лет. Он хотел быть летчиком.
Дед актера выжил, хотя и получил осколочное ранение, а позднее воплотил свою мечту в жизнь, став летчиком-истребителем.
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