Министр экономики Кеми Баденох объявил в среду, что еще 600 законов должны истечь с помощью нового закона к концу года.

Правительство ранее объявило, что 4000 законов периода членства в ЕС (1973-2020 гг.) будут признаны недействительными.

Баденох признал, что существуют «риски правовой неопределенности», если законы, изначально принятые после Brexit, просто отменяются.

Сторонник жесткой линии Brexit и бывший бизнес-секретарь Джейкоб Рис-Могг обвинил Сунака в нарушении обещания. «Вместо этого он решил сохранить почти 90 процентов существующих законов ЕС», — сообщил британскому информационному агентству PA доверенное лицо бывшего премьер-министра Бориса Джонсона.

По словам Рис-Могга, речь идёт о признании административной несостоятельности и неспособности министров обеспечить соблюдение закона в своих ведомствах.