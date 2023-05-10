Семенович оправдалась за то, что назвала Костомарова алкоголиком

Бывшая вокалистка "Блестящих" Анна Семенович оправдалась за резкие в адрес фигуриста Романа Костомарова.

Исполнительница оскорбилась, так как журналисты вырвали ее фразу из контекста, из-за чего вышло, что она назвала экс-партнера по льду алкоголиком.

Семенович возмутилась еще и тому факту, что это интервью она давала 22 года назад.

Свое недовольство представителями СМИ и их беспринципностью Анна высказала в интервью Алене Жигаловой.

Напомним, что в былые годы артистка каталась в паре с Костомаровым в течение 1,5 года. Певица заявила, что не могла обозвать друга алкоголиком.