Семенович оправдалась за то, что назвала Костомарова алкоголиком

21:34 2023-05-10

Анна Семенович заявила, что ее слова об алкоголизме Романа Костомарова вырваны из контекста. Кроме того, это интервью она давала уже более 20 лет тому назад.

Бывшая вокалистка "Блестящих" Анна Семенович оправдалась за резкие в адрес фигуриста Романа Костомарова.

Исполнительница оскорбилась, так как журналисты вырвали ее фразу из контекста, из-за чего вышло, что она назвала экс-партнера по льду алкоголиком.

Семенович возмутилась еще и тому факту, что это интервью она давала 22 года назад.

Свое недовольство представителями СМИ и их беспринципностью Анна высказала в интервью Алене Жигаловой.

Напомним, что в былые годы артистка каталась в паре с Костомаровым в течение 1,5 года. Певица заявила, что не могла обозвать друга алкоголиком.

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