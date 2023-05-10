Галич призналась, что заработала на доставке суши и роллов 6 000 000 рублей

Знаменитости не только поют, играют в кино, выступают как ведущие популярных шоу на ТВ и в интернете, но также стараются выгодно вложить вырученные средства в какое-нибудь дело.

Блогер и ведущая Ида Галич не является исключением из правил. Она раскручивает бизнес по доставке суши и роллов.

На этом деле звезда заработала уже 6 000 000 российских рублей.

Если быть предельно точными, то за минувший год компания ООО "Еджи" выручила 5 900 000 рублей.

Галич похвалилась, чтот ее роллы прошли проверку Роскачества, о чем сообщает Телеграм-канал "Звездач".