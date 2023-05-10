Арестованный мэр Одессы Труханов опроверг свой отъезд в Россию

21:52 2023-05-10

Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг сообщения о своем отъезде в Россию с помощью видеообращения.

Он сообщил, что продолжает работать на благо города и расстроен сообщениями о его отъезде в РФ в соцсетях.

Труханов считает, что по факту распространения ложной информации в данном случае должно быть проведено расследование.

Он также подчеркнул, что расценивает подобные сообщения как провокацию против него лично и считает распространителей информации врагами.

Ранее сообщалось, что Геннадий Труханов был арестован по подозрению в растрате около 2,5 млн долларов, но впоследствии его освободили из-под стражи под залог.