На грядках трескаются томаты: в чем причина и как спасти урожай

Чтобы избежать такой ситуации, важно понять причину растрескивания плодов и устранить ее.

Одной из частых причин растрескивания помидоров является неправильный полив: неравномерный, а потом чересчур обильный.

В этом случае мякоть резко увеличивается в объеме, а кожица не меняет размеров, что и приводит к появлению трещин.

Еще одной причиной появления трещин может быть неправильное внесение удобрений: слишком большое количество калия и азота.