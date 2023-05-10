На грядках трескаются томаты: в чем причина и как спасти урожай

Чтобы избежать такой ситуации, важно понять причину растрескивания плодов и устранить ее.
Одной из частых причин растрескивания помидоров является неправильный полив: неравномерный, а потом чересчур обильный.
В этом случае мякоть резко увеличивается в объеме, а кожица не меняет размеров, что и приводит к появлению трещин.
Еще одной причиной появления трещин может быть неправильное внесение удобрений: слишком большое количество калия и азота.
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