Дачники назвали растения, которые нельзя сажать на грядках после клубники

Не следует отводить бывшие клубничные грядки под малинник, поскольку у растений общие болезни и вредители.
Некоторые другие кустарники также не будут хорошо расти и развиваться на грядках, где раньше была высажена клубника.
Это касается, например, шиповника и боярышника. Оба они на этом месте дадут весьма скромный урожай.
Не стоит сажать на грядки после клубники картофель и томаты. У них аналогичные болезни и требования к почве.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__