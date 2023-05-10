Дачники назвали растения, которые нельзя сажать на грядках после клубники

Не следует отводить бывшие клубничные грядки под малинник, поскольку у растений общие болезни и вредители.

Некоторые другие кустарники также не будут хорошо расти и развиваться на грядках, где раньше была высажена клубника.

Это касается, например, шиповника и боярышника. Оба они на этом месте дадут весьма скромный урожай.

Не стоит сажать на грядки после клубники картофель и томаты. У них аналогичные болезни и требования к почве.