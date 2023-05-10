Садоводы объяснили, можно ли посадить яблоню на место выкорчеванного дерева

Однако так не стоит поступать хотя бы в течение 4-5 лет, чтобы дать земле отдохнуть и восстановиться.

Зато однолетние культуры вполне можно посадить на этом место. Здесь будут хорошо расти бобовые и зерновые.

После старого дерева в почве могут остаться споры заболеваний, поэтому грунт лучше обработать Фитоспорином-М.

Когда пройдет некоторое время, для посадки яблони нужно сделать лунку, заполнить ее плодородным грунтом и внести удобрения.