Садоводы объяснили, можно ли посадить яблоню на место выкорчеванного дерева

Однако так не стоит поступать хотя бы в течение 4-5 лет, чтобы дать земле отдохнуть и восстановиться.
Зато однолетние культуры вполне можно посадить на этом место. Здесь будут хорошо расти бобовые и зерновые.
После старого дерева в почве могут остаться споры заболеваний, поэтому грунт лучше обработать Фитоспорином-М.
Когда пройдет некоторое время, для посадки яблони нужно сделать лунку, заполнить ее плодородным грунтом и внести удобрения.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__